ஆதம்பாக்கம் சத்யாவுக்கு வேறொருவருடன் முடிந்த நிச்சயதார்த்தம்?.. ஜீரணிக்காத சதீஷ்.. நடந்தது கொலை

சென்னை: சென்னை பரங்கிமலை ரயில் நிலையத்தில் இளைஞரால் ரயில் முன்பு தள்ளிவிடப்பட்டு கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு கடந்த மாதம் நிச்சயத்தார்த்தம் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த தகவலை அறிந்து சதீஷ் இந்த வெறிச்செயலில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என தெரிகிறது.

ஒரு தலைக்காதல், காதல் தோல்வியால் அண்மைக்காலமாக பெண்கள் மீது ஆசிட் வீசுவது, கொலை செய்வது, கட்டாய திருமணம் செய்வது, அந்தரங்க புகைப்படங்களை வைத்து பெண்ணை மிரட்டுவது, கடத்தி பலாத்காரம் செய்வது என பதைபதைக்கும் செயல்கள் நடந்து வருகின்றன.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சூளைமேட்டைச் சேர்ந்த ஸ்வாதி என்ற மென்பொருள் பொறியாளர் தனது பணியிடத்திற்கு செல்ல நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் வந்திருந்த போது அந்த பெண்ணை காதலித்தாக கூறப்படும் ராம்குமார் என்ற இளைஞர் கொடூரமாக வெட்டி கொன்றார். பின்னர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்ட ராம்குமார் போலீஸார் சுற்றி வளைத்த போதே கழுத்தை அறுத்துக் கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். ஆனால் அவரை போலீஸார் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்து புழல் சிறையில் அடைந்தனர்.

ஓடும் ரயில் முன் தள்ளி மாணவி கொலை..

Adambakkam College Student Sathya gets engagement with another guy. This incident was came to know by Sathish and he had verbal clash yesterday and killed her by pushing before running train.