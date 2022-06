இடைத்தேர்தலை புறக்கணித்த அதிமுக? மோதலால் சின்னம் கிடைக்கல.. போட்டியிடாமல் தவிர்த்த அதிமுகவினர்!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் எழுந்துள்ள மோதல் காரணமாக இரட்டை இலை சின்னம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான இடைத்தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளது அதிமுக.

காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் பதவிகளுக்கு அதிமுக சார்பில் யாரும் போட்டியிடவில்லை. தேனி, மயிலாடுதுறை நகராட்சி கவுன்சிலர் பதவிகளுக்கும் அதிமுகவினர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் 27ஆம் தேதி மாலையோடு முடிவடைந்த நிலையில், ஒன்றிய கவுன்சிலர், பேரூராட்சி கவுன்சிலர் பதவிகளுக்கு மட்டுமே அதிமுகவினர் சுயேட்சை வேட்பாளர்களாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

AIADMK has boycotted the by-elections for local bodies due to the problem of getting the double leaf symbol due to the conflict in AIADMK.