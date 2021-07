கூரையேறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன், வானம் ஏறி வைகுண்டம் போக ஆசைப்படுவது நடக்காது - ஜெயக்குமார் கிண்டல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கூரையேறி கோழி பிடிக்க தெரியாதவன், வானம் ஏறி வைகுண்டம் போக ஆசைப்படுவதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது என்று டிடிவி தினகரனை விமர்சித்துள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார். அமமுகவை நிலை நிறுத்திக்கொள்ளாதவர்கள் எப்படி அதிமுக வை மீட்பார்கள் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுகவை கைப்பற்றுவோம் என்ற ஆரம்பம் முதலே கூறி வருகிறார் டிடிவி தினகரன். அமமுகவை வெற்றி பெற வைத்து அதிமுகவை கைப்பற்றுவோம் என்று சட்டசபைத் தேர்தலின் போது கூறி தனி அணி அமைத்து போட்டியிட்டார்.

சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிமுகவின் வாக்குகளை பிரித்து தோல்விக்கு காரணமாக இருந்த அமமுக, தேர்தலுக்குப் பிறகு இருந்த இடம் தெரியாமல் காலியானது. சசிகலாவும் தினசரி ஆடியோவை வெளியிட்டு அதிமுகவை கைப்பற்றுவேன் என்று கூறி வருகிறார்.

சசிகலா, டிடிவி தினகரன் பற்றி எந்த கருத்தும் கூறாமல் அமைதியாக இருந்த ஓபிஎஸ், இன்று மவுனத்தை கலைத்து விட்டார். சசிகலாவினால் அதிமுகவை கைப்பற்ற முடியாது என்று சொன்ன ஓபிஎஸ், ஒரு குடும்பத்தின் கையில் கட்சி போகாது என்று முற்றுப்புள்ளி வைத்து விட்டார்.

English summary

Former minister D.Jayakumar has criticized TTV Dinakaran, who does not know how to catch a chicken on the roof and wants to go to Vaikundam. He also questioned how those who did not stop the AMMK would recover the AIADMK.