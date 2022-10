சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் இடம்.. ஜால்ரா போடக்கூடாது.. சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு பாயிண்டை கூறிய ஜெயக்குமார்

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து ஓ பன்னீர் செல்வம் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை உயர்நீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது. இதனால் மரபுப்படியும், விதிகள் படியும் சபாநாயகர் அப்பாவு செயல்பட்டு சட்டசபையில் அவருக்கு இடம் ஒதுக்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

சென்னையில் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் பத்திரிகையாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டனர்.

இந்த வேளையில், ‛‛நீங்கள் ஒரு முன்னாள் பேரவை தலைவர். தற்போது உள்ள பேரவைத் தலைவர் ஓ.பி.எஸ் அளித்த கடிதத்தையும்,எடப்பாடி கே.பழனிசாமி அளித்த கடிதத்தையும் படிக்கவில்லை என்கிறார். ஒரு முன்னாள் பேரவைத் தலைவராக இன்னாள் பேரவை தலைவருக்கு ஏதாவது கோரிக்கை வைக்கிறீர்களா?'' என கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

O Panneer Selvam has been expelled from AIADMK. This has been confirmed by the High Court. Former Minister Jeyakumar said that Speaker Appa should act according to tradition and rules and reserve a seat for him in the Assembly.