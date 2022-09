ஜெயலலிதா நீக்கம்.. எம்ஜிஆர் உயில் - அதிமுக சொத்து யாருக்கு? “குண்டை” போட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை எம்ஜிஆர் தான் இறப்பதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பாகவே கட்சியிலிருந்து நீக்கியதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சௌந்திரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்ஜிஆருடன் காலத்திலிருந்தே அதிமுகவில் செயல்பட்ட முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌந்தரராஜன் புதிய கட்சியை தொடங்கும் முயற்சியில் இறங்கி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக திருச்சியில் அவர், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இந்த கட்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் காரணம் நாட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் அச்சம் நிலவுகிறது. என்ன பரிகாரம் என்பது குறித்து தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள. அப்படி தேடுபவர்களுக்கு இந்த இயக்கம் வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும்.

English summary

ADMK former minister Soundararajan opens about MGR and Jayalalitha. He said that MGR dismissed Jayalalitha before 10 days of his death and MGR didnt believe that ADMK will survive. MGR wrote letter that property of ADMK to the students