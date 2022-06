எம்ஜிஆர் உயிலில் சொன்ன மாதிரி நடக்கணும்.. ட்விஸ்ட் கொடுத்த கே.சி.பழனிசாமி - ஷாக் ஆன ஓபிஎஸ் தரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில், எம்.ஜி.ஆரின் உயிலைச் சுட்டிக்காட்டி தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

எம்ஜிஆர், அதிமுகவில் பிளவு ஏற்பட்டால் அன்றைய தேதியில் அதிமுகவில் உள்ள உறுப்பினர்களில் 80% பேர் ஆதரவை பெற்றவர்கள் கட்சியை வழிநடத்த வேண்டும் என்று தன்னுடைய உயிலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, சுயநலவாதிகளும், அடிமைகளும், ஊழல்வாதிகளும் அல்லாத தலைமையை தேர்ந்தெடுப்போம் என்று தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் எம்.பி கே.சி.பழனிசாமி.

English summary

Former MP KC Palanisamy has pointed out that in MGR's will, that is 80 percent of AIADMK members who support should lead the party.