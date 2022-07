சல்லி சல்லியாக நொறுங்கும் ஒபிஎஸ் கனவு..தலைமை பதவியை தட்டி தூக்க தயாராகும் எடப்பாடி..ஆதரவு அதிகரிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில் இன்றைக்கும் தேனி மாவட்டத்தில் இருந்து 9 பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இதன் மூலம் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் செல்வாக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கட்சியை கைபற்றும் முனைப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதையடுத்து பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பலரும் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் ஓ.பி.எஸ் அணியினர் கடும் குழப்பத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

கடந்த 23ம் தேதி நடந்த பொதுக்குழுவில் கூட எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெரும்பாலான பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு எதிராக முழக்கமிட்டதால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாதியிலேயே வெளியேறினார்.

English summary

Even today, 9 general committee members from Theni district have personally met Edappadi Palanisami and expressed their support as the issue of single leadership in AIADMK. Through this, the influence of Edappadi Palanisamy in AIADMK is increasing day by day.