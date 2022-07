அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் பதவி... எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு புது உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம்

Chennai

சென்னை: அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக செயல்பட தடை விதிக்க கோரிய வழக்கில் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளிக்க சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக ஓ பன்னீர் செல்வமும், துணை ஒருங்கிணைப்பாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் இருந்தனர். இந்நிலையில் தான் கட்சியில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக ஓ பன்னீர் செல்வத்தை ஓரம்கட்டி அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக மாற எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது ஆதரவாளர்கள் மூலம் காய் நகர்த்தினர்.

Edappadi Palaniswami has been ordered by the Chennai Court to respond in a case seeking to restrain him from acting as the interim general secretary of the AIADMK.