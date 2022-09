‘ஐபிசி 145’.. விடவே கூடாது.. அதிமுக பெயரையே ஓபிஎஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது.. பாயிண்டை பிடித்த ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் பெயரை ஓ.பன்னீர்செல்வம் பயன்படுத்துவது தவறு என்றும் அவர் கட்சியில் உறுப்பினர் கூட இல்லை என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஒரே போடாகப் போட்டுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்குச் சென்ற நிலையில், ஓபிஎஸ் விரைவில் அங்கு செல்லத் திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் ஜேசிடி பிரபாகர் ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் மனு அளித்தார்.

இந்நிலையில், அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மனு அளித்துள்ளார்.

கட்சியில் உறுப்பினர் அல்லாத ஓபிஎஸ்ஸை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு அனுமதிக்கக் கூடாது எனவும், அதிமுக அலுவலகத்திற்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயக்குமார்.

English summary

Jayakumar, a supporter of Edappadi Palaniswami, has filed a petition in the DGP office that O.Panneerselvam, who is not a member of AIADMK, should not be allowed to the AIADMK head office and that the office should be protected.