2 வருட பிரேக்கிற்கு பிறகு.. சென்னை தீவுத்திடலில் தொடங்கியது பொருட்காட்சி.. குட்டீஸ் ரெடியா?

சென்னை: சென்னை தீவுத்திடலில் சிறுவர்களுக்கான பொழுது போக்கு அம்சங்களுடன் 47வது சுற்றுலா மற்றும் தொழில் பொருட்காட்சி தொடங்கியுள்ளது. 70 நாட்கள் நடைபெற உள்ள இந்த கண்காட்சி மார்ச் மாதம் 8ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. கொரோனா பரவல் காரணமாக 2 ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் இருந்த கண்காட்சி, மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது சென்னை மக்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய சுற்றுலா, தொழில் பொருட்காட்சி ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்னை தீவுத்திடலில் நடத்தப்படும். அந்த வகையில் கடந்த 2020 மற்றும் 2021-ம் ஆண்டுகளில் கொரோனா பரவல் காரணமாக நடத்தப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பின், இந்த ஆண்டு 47-வது இந்திய சுற்றுலா, தொழில் பொருட்காட்சி நடைபெறுகிறது. இதன் தொடக்க விழா சென்னை தீவுத்திடலில் நடைபெற்றது. இந்தவிழாவில், அமைச்சர்கள் கா.ராமசந்திரன், பி.கே.சேகர்பாபு, மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு சுற்றுலா கண்காட்சியைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்குத் தீவுத்திடலில் நவீன வசதிகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட ஹோட்டல் தமிழ்நாடு உணவகம், 10 ஆயிரம் சதுரஅடி பரப்பளவில் திறந்தவெளி திரையரங்கம், தீவுத்திடல் முகப்பில் வள்ளுவர் கோட்டம் கல் தேர், மாமல்லபுரம் சிற்பம், திருவள்ளுவர் சிலை ஆகியவற்றையும் அமைச்சர்கள் திறந்து வைத்தனர்.

