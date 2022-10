நுங்கம்பாக்கம் சுவாதி.. இப்போ பரங்கிமலை சத்யா.. சென்னையை உலுக்கிய ரயில்வே ஸ்டேஷன் படுகொலைகள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஒரு தலை காதலால் ரயிலில் இருந்து கீழே தள்ளி மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகளை பிடிக்க 7 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னை கிண்டியை அடுத்த ஆதம்பாக்கம் ராஜா தெரு காவலர் குடியிருப்பில் வசிப்பவர் மாணிக்கம் (47). இவர் ஆதம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இவருக்கு திருமணமாகி வரலட்சுமி (43) என்ற மனைவியும் சத்யா என்ற 20 வயது மகளும் உள்ளனர். சத்யா தி நகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் பிகாம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில் ஆதம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ் (23).

துண்டான கல்லூரி மாணவி தலை.. சென்னை ரயிலில் தள்ளிவிட்டு காதலன் வெறிச்செயல்! சதீஷை பிடிக்க 2 தனிப்படை

English summary

7 special teams were formed to nab the youth who kills college student by pushing her before running train for one side love.