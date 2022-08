ஓபிஎஸ் மீண்டும் அழைப்பு.. ‛ஓகே’ சொன்ன டிடிவி தினகரன்.. அடுத்த மூவ் என்ன? விளக்கிய சிஆர் சரஸ்வதி!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவில் அனைவரும் சேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என ஓ பன்னீர் செல்வம் கூறிய நிலையில் அவருக்கு சாதகமான பதிலை தான் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். இந்நிலையில் அமமுகவின் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன ? என்பது பற்றி விளக்கம் அக்கட்சியின் சிஆர் சரஸ்வதி விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணமடைந்த பிறகு அதிமுகவில் பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டன. அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்ததால் உள்கட்சி பூசல்கள் வெளியே தெரியாமல் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது எதிர்க்கட்சியான நிலையில் தலைவர்கள் இடையேயான மனக்கசப்பு வெளிப்படையாக தெரிய தொடங்கி பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

