2 நாள் தான் ‛டைம்’.. ஈபிஎஸ் ஆலோசனையில் முக்கிய முடிவு..பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு உத்தரவு! என்ன?

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பொதுவேட்பாளரை பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரை பொதுக்குழு மூலம் தேர்வு செய்ய நேற்று உச்சநீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது. இந்நிலையில் தான் பொதுக்குழுவை கூட்டாமல் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களிடம் இருந்து மாவட்ட வாரியாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு வேட்பாளர் தென்னரசுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக ஆதரவு கடிதம் பெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நேற்று இரவு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முக்கிய தலைவர்களுடன் சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட முக்கிய விஷயங்கள் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

தலைமை யார்? என்பது தொடர்பாக அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் இடையே கடந்த ஆண்டு மோதல் போக்கு ஏற்பட்டது. பொதுக்குழுவை கூட்டி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வான நிலையில் ஓ பன்னீர் செல்வம் உள்பட கட்சி நிர்வாகிகளை நீக்கம் செய்தார்.

இந்த பொதுக்குழு தீர்மானத்தை தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் ஏற்காமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளது. இதற்கிடையே அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகாத நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் இருவரும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தனர். இருவரும் இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு உரிமை கோர முடிவு செய்திருந்தனர்.

The Supreme Court yesterday ordered the AIADMK candidate to be selected through a general body in the Erode East by-election. In this case, it is said that without convening the General Assembly, it is planned to get a written letter of support from the members of the General Assembly for the candidate of Edappadi Palanisamy's side announced district wise. This information has come out while last night Edappadi Palanisamy held a consultation with important leaders for about one and a half hours.