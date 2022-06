காலையில் கிழிப்பு... மாலையில் மாற்றம்... அதிமுக அலுவலகத்தில் ஓ பன்னீர் செல்வம் படத்துடன் புதிய பேனர்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று தலைமை நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் படம் இருந்த பேனர் கிழிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மாலையில் ஓ பன்னீர் செல்வம் படத்துடன் புதிய பேனர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் உள்கட்சி பூசல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்கள் இடையே கடுமையான வார்த்தைப்போர் நீடித்து வருகிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கொண்டு வர முயற்சிகள் நடக்கிறது. இதற்கு ஓ பன்னீர் செல்வம் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.

English summary

A banner with a picture of O Panneer Selvam was torn down during a meeting of chief executives at the AIADMK headquarters in Chennai today. In this case, a new banner with the image of O Panneer Selvam has been placed in the evening.