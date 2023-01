கிரேட் எஸ்கேப்.. இடைத் தேர்தலை வைத்து எடப்பாடி போடும் கணக்கு! கடைசியில் சிக்கப் போவது ‘இவர்’ தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு இன்னும் சில நாட்களுக்குள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் அதற்கு பிறகு வர இருக்கும் இடைத்தேர்தலை தனக்கு கிடைத்த துருப்புச் சீட்டாக பயன்படுத்திக் கொள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டமிட்டு இருக்கிறார் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள்.

கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாதங்களுக்கும் மேலாக அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக பல்வேறு விவகாரங்களை எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் ஓ .ஒஅன்னீர்செல்வம் அடுத்தடுத்து சமாளித்து வந்திருக்கின்றனர்.

தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தீர்ப்பு எப்படி வந்தாலும் அதற்குப் பிறகும் அதிமுகவில் நிகழும் சிக்கல்கள் தொடரும் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.

English summary

The Supreme Court verdict on the single leadership issue in AIADMK is expected within a few days. His supporters say that Edappadi Palaniswami is planning to use the upcoming by-elections as his trump card regardless of the verdict.