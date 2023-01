"தமிழ்நாடு" விவகாரம்.. அண்ணா கொடுத்த விளக்கம் தெரியுமா? ஜெயக்குமார் கொடுத்த பதிலடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியாக இருக்கும் என்று ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசிய கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுகையில், அண்ணா வழிவந்த கட்சி அதிமுக என்றும், தமிழ்நாடு என்ற பெயர் நமது வரலாற்றையும், கலாச்சாரத்தையும் பிரதிபலிக்கும் பெயர் என்றும், அதனால் தமிழ்நாடு என்றே அனைவரும் அழைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

கடந்த புதன்கிழமையன்று ஆளுநர் மாளிகையில் காசி தமிழ்ச் சங்கமம் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை கவுரவிக்கும் வகையில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேசுகையில், தமிழகத்தில் துரதிர்ஷ்டவசமாக பின்னோக்கி இழுக்கும் அரசியல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேசம் முழுமைக்குமான எதை முன்னெடுத்தாலும் அதற்கு தமிழ்நாடு மட்டும் மறுப்பு தெரிவிக்கும். இது வாடிக்கையாகிவிட்டது.

இவ்வாறாக நிறைய தவறான, மோசமாக கட்டுக்கதைகளை உருவாக்கியுள்ளனர். இவற்றை உடைக்க வேண்டும். உண்மை மேலோங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு என்பது பாரதத்தின் ஆன்மா. பாரதத்தின் அடையாளம். சொல்லப்போனால் தமிழகம் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Governor RN Ravi's comment that it would be correct to call Tamil Nadu as Tamizhagam has caused controversy. Former AIADMK Minister Jayakumar said Tamil Nadu is a name that reflects our history and culture, so everyone should call it Tamil Nadu.