கோர்ட்டில் முடியாது.. 2 பேர் கையில்.. குட்டையைக் குழப்பும் தலைகள்.. என்ன வேணும்னாலும் நடக்கலாம்!?

சென்னை : அதிமுகவில் நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு உச்ச நீதிமன்றம், தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவே இறுதித் தீர்வைத் தரும் எனக் கருதப்பட்டு வரும் நிலையில், அதிமுக விவகாரம் நீதிமன்றத்தின் கையில் இல்லை என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

கோர்ட்டில் வழக்கு நடைபெற்று வரும் சூழலில், இரு தரப்பினருமே, சமரசத்திற்குத் தயாராகி வருவதுபோல பேசி வருவதால், கோர்ட் தீர்ப்பு அதிமுகவில் எந்த உறுதிப்பாட்டையும் ஏற்படுத்தாது என்கிறார்கள்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடைபெறும்போதே, ஈபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த புள்ளிகள், ஓபிஎஸ் தனது தவறை உணர்ந்து வந்தால், அவரை இணைத்துக் கொள்ளத் தயார் எனப் பேசி வருகின்றனர்.

இன்று டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில் விசாரணை நடைபெற உள்ளது. எனினும், இந்த வழக்கின் இறுதி உத்தரவு அதிமுகவை கட்டுப்படுத்தப் போவதில்லை என்கிறார்கள்.

என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க? அம்மா இறந்த இந்த நன்னாளிலே..துதியை மாற்றி பாடிய இபிஎஸ்! மாஜிக்கள் வேற!

