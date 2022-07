கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்! பேஸ்புக்கில் பதிவிட்ட அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகிகள் கைது! கொதித்தெழுந்த அதிமுக!

Chennai

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரண சம்பவம் தொடர்பாக முகநூலில் பதிவிட்டு வதந்தி பரப்பும் வகையில் செயல்பட்டதாக பெரம்பலூர் மாவட்ட அதிமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணியை சேர்ந்த சூர்யா மற்றும் தீபக் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கள்ளகுறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் கன்னியாமூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 12ம் வகுப்பு படித்த மாணவி ஶ்ரீமதி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதிகேட்டு நடைபெற்ற போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது.

பள்ளிவாகனங்கள், உடமைகளுக்கு தீவைக்கப்பட்டு கற்கள்வீசி தாக்குதல் நடைபெற்றது. தனியார் பள்ளிமீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாளை திங்கள்கிழமை ஒரு நாள் தனியார் பள்ளிகள் இயங்காது என்று தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளி தாளாளர் நலச்சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

பள்ளிகள் இயங்காது..ஸ்ட்ரைக் செய்யும் தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்! சாட்டையை சுழற்றிய அரசு! பறந்த உத்தரவு!

Surya and Deepak, members of Perambalur district AIADMK information technology team, were arrested by the police for spreading rumors about the Kallakurichi schoolgirl death by posting on Facebook.