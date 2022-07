ரிப்பீட்..ஓபிஎஸ் ஆடும் ‘உள்ளே வெளியே’ ஆட்டம்! தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பறந்த கடிதம்! என்ன ரிசல்ட் வரும்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் நீக்கப்பட்டதற்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதி இருந்த நிலையில், தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாகவும், வைத்தியலிங்கம் அப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு மீண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அதிமுகவின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 11ம் தேதி சென்னையில் வானகாரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் ரத்து செய்யப்பட்டதோடு கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கப்பட்டார்.

While O. Panneerselvam had written a letter to the Election Commission after his removal from the AIADMK, now Edappadi Palanichami has been removed from the post of co-coordinator and Vaidyalingam has been appointed to the post.