எம்ஜிஆர் தேசிய தலைவரா? திராவிட தலைவரா? தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சொன்ன ‘அடடே’ பதில்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நல்ல நோக்கத்திற்காக எம்.ஜி.ஆரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி அதிமுக, அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்பது எனது தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் ஈபிஎஸ் இடையே கடந்த 7 மாதங்களாக மோதல் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் 106வது பிறந்தநாள் விழா தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள எம்ஜிஆர் சிலைக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழிசை, அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக தனது கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அடடா! அதிமுக ஒன்றுபட்டால் செம்ம சிறப்பாக இருக்கும்-ஒரே குரலில் வலியுறுத்தும் ஆளுநர் தமிழிசை, சசிகலா

English summary

Puducherry Lt. Governor Tamilisai Soundararajan has said that AIADMK is a party formed by MGR for a good cause, It is my personal wish that AIADMK should unite.