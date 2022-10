நாங்க இருக்கோம்..ஓபிஎஸ் பக்கம் சாயும் ‘தாமரை’! விரைவில் இடைத்தேர்தல்.. சின்னம் முடக்கம்! பரபர இபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இடையே நாளுக்கு நாள் மோதல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்களவைத் தேர்தலுக்குள் இருவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என பாரதிய ஜனதா விரும்புவதாகவும் அவ்வாறு இணையவில்லை எனில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவளிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது

நாளொரு வண்ணமும் பொழுதொரு மேனியுமாக அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையேயான மோதல் ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்தடுத்து உச்சகட்டத்தை சந்தித்து வருகிறது. ஆனால் தற்போதைக்கு ஒரு முடிவு எட்டப்படுவதாக தெரியவில்லை.

உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்புக்குப் பிறகு அதிமுகவில் உற்சாகத்தில் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தற்போது கடந்த சில நாட்களாக பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் ஓபிஎஸ் கை ஓங்கி இருக்கிறது.

இதே நிலை நீடித்தால்.. அதிமுக சிறிய கட்சியாக மாறிவிடும்.. ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி!

English summary

As the conflict between OPS and EPS is increasing day by day over the AIADMK single leadership issue, there are reports that Bharatiya Janata Party wants the two to unite before the Lok Sabha elections and if they do not, they have decided to support the OPS side.