சிக்ஸர்! ஊரு ரெண்டு பட்டா.. ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் பஞ்சாயத்தால் உற்சாக திமுக! தலையில் அடிக்கும் ர.ர.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே நடைபெற்று வரும் அதிகார மோதலால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது என்னவோ அதிமுக தொண்டர்கள் தான், ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு சொந்த கட்சி தலைவர்கள் மீதேகடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள். அதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் பல்வேறு கட்ட பரபரப்புகளையும் திருப்பங்களையும் சந்தித்து வரும் நிலையில் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க என அதிமுக தொண்டர்களே கேட்கும் அளவுக்கு தான் தற்போதைய நிலை உள்ளது.

அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தரப்புகள் எடுக்கும் முடிவுகள் செல்லாது, பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளுடன் மிக நீண்ட புகார் பட்டியல் அனுப்பி உள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். இதனால் எதிர்பார்த்தபடி வெற்றி கிடைக்குமா என எடப்பாடி தரப்பு சற்று அதிர்ச்சியில் உள்ளது.

பொன்னான வாய்ப்பு போச்சே! எடப்பாடி கேம்ப் செய்த 6 தவறுகள்! கெட்டியாக பிடித்த ஓபிஎஸ்! யாருக்கு சாதகம்?

AIADMK volunteers are the ones who are most affected by the power struggle between Edappadi Palanichamy and O. Panneer Selvam in the AIADMK, because they are so dissatisfied with their own party leaders.