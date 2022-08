முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு அப்போலோவில் சிகிச்சை.. எந்த தவறும் இல்லை! எய்ம்ஸ் கொடுத்த அறிக்கை!

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது அவருக்கு அளித்த சிகிச்சையில் தவறு இல்லை என ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு அறிக்கை அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டாவது முறையாக முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழக முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதா சிறிது கால இடைவெளியிலேயே உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டார்.

தொடர்ந்து சென்னை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் நீண்ட கால சிகிச்சைக்குப் பிறகு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது.

