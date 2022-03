40 ஆண்டுகளில் இல்லாத இபிஎப் வட்டி குறைப்பு.. ஊழியர்களைப் பாதிக்கும்.. டிடிவி தினகரன் கண்டனம்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான (EPF) வட்டி வீதம் 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு குறைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டனத்திற்குரியது எனவும், கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களைப் பாதிக்கும் இந்த முடிவினை இதற்கான வாரியம் திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்துவதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

பிஎப் என அழைக்கப்படும் தொழிலாளா் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு 2021-222 ஆம் நிதியாண்டுக்கு வழங்கப்படும் வட்டியை 8.1 சதவீதக் குறைத்து வழங்குவதற்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற இபிஎப்ஓவின் மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அறங்காவலர் குழு கூட்டத்தின் போது இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

English summary

AMMK General Secretary TTV Dhinakaran has condemned the reduction in the interest rate on the Employee Provident Fund (EPF) to an all-time low of 40 years and urged the board to reverse the decision, which has affected millions of employees.