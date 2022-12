ஆஹா.. கேட் போட்டாச்சாமே! சூசகமாக சொன்ன தினகரன்! டிசம்பர் 5 அன்றே வெட்ட வெளிச்சமான மோதல் போக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சசிகலா, அமமுகவில் இணைய மாட்டார் என்பதை சூசகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன். டிசம்பர் 5ஆம் தேதியே இவர்களுக்கு இடையேயான மோதல் போக்கு வெளிப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

சமீபத்தில் ஜெயலலிதா நினைவு நாளன்று சசிகலா, அஞ்சலி செலுத்தியபோது குறைவான கூட்டமே இருந்தது. அமமுகவினர், அவருடன் நிற்பார்கள் என எதிர்பார்த்த நிலையில், தினகரன், யாரும் சசிகலாவோடு செல்லக்கூடாது என்று கூறிவிட்டாராம்.

இந்நிலையில் தான், சசிகலாவுக்காக காலியாக வைக்கப்பட்டிருப்பதாகச் சொன்ன அமமுக தலைவர் பதவிக்கு விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் எனக் கூறி இருக்கிறார் தினகரன்.

புது ரெக்காட் படைத்த பாஜக.. பிரதமர் மோடி போட்டு தந்த பாதை.. வேறு எந்த கட்சியும் செய்யாத சாதனை

English summary

AMMK general secretary TTV Dinakaran is saying that elections will be held soon for the post of AMMK president, which he said had been kept vacant for Sasikala.