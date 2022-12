ஜெர்மனுடன் கை கோர்த்த தமிழக அரசு! எதற்காகவென தெரியுமா? பின்னணியில் மாஸ் திட்டம்!

Chennai

சென்னை: நகர்ப்புற மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி மற்றும் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் இடையேயான ஒப்பந்தம் இன்று பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

500 மில்லியன் யூரோ நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் மூன்றாம் கட்ட நீடித்த நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பிற்காக இந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான மேலும் விவரம் வருமாறு

