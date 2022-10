Make in india:இந்திய காரில் பிரிட்டன் பிரதமர்.. ஜெர்மன் காரில் மோடி.. ஒப்பிட்டு விளாசிய ஸ்ரீனிவாசன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சீனாவில் இருந்து இந்தியாவின் இறக்குமதி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது எனவும், பிரிட்டன் பிரதமர் இந்திய காரில் செல்லும் நிலையில் ஜெர்மன் காரில் பிரதமர் மோடி செல்கிறார். இதுதான் மேக் இன் இந்தியா திட்டமா? என ஆதாரத்தோடு காங்கிரஸ் கட்சியின் பொருளாதார நிபுணர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தவுடன் இந்தியாவின் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரிக்க திட்டமிட்டு அதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

இதற்காக தற்சார்பு இந்தியா எனும் கனவை நினைவாக்கும் வகையில் ‛மேக் இன் இந்தியா' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Anand Srinivasan says that India's imports from China are continuously increasing, and while the British Prime Minister is driving an Indian car, Prime Minister Modi is driving a German car. He criticized with evidence that this is the Make in India project.