தமிழகத்தில் 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படுமா? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பதில்

சென்னை: சி.பி.எஸ்.சி 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தொடர்பாக இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் அறிவிப்பு வெளியாகும், அதை பொருத்தே தமிழகத்தில் 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடத்துவது தொடர்பாக முடிவெடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக, 1ம் வகுப்பு முதல் 8ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்கள் ஆல் பாஸ் செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில்தான் 12ம் வகுப்பு, மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடைபெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi has said that the announcement regarding the Class 12 public examination will be made in a couple of days.