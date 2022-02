“குடி குடியை கொடுக்கும்”மதுவால் சீரழியும் குடும்பங்கள்..டாஸ்மாக் மூடுவிழா எப்போது?-அன்புமணி ராமதாஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் காவலர் விஜயகுமார் என்பவர் குடிபோதையில் மனைவி மற்றும் மகளை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் மதுவிலக்கை நடைமுறைப்படுத்த

வேண்டும் என மருத்துவர் அன்புமணி இராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னையில் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்களின் பாதுகாப்புப் பிரிவில் காவலர் விஜயகுமார் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

எறும்பு பொடியை எடுத்து.. அதுவும் வெறும் 5 ஓட்டுக்காக.. தூத்துக்குடியை அதிர வைத்த பெண் வேட்பாளர்

இந்நிலையில் நேற்று குடிபோதையில் இருந்த விஜயகுமார் தகராறில் மனைவி மற்றும் மகளை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய முயற்சித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

In Chennai, policeman Vijayakumar tried to stab his drunken wife and daughter to death. Dr. Anbumani Ramadass has insisted that a ban on alcohol should be implemented in Tamil Nadu.