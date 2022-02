வானொலி நிலையங்களை மூட முயல்வதா? பிரசார் பாரதிக்கு அன்புமணி ராமதாஸ் கடும் கண்டனம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை ஏ அலைவரிசையை மட்டுமின்றி இந்தியாவில் உள்ள எந்த மத்திய மற்றும் சிற்றலை வானொலி ஒலிபரப்பை மூடும் திட்டத்தை பிரசார்பாரதி கைவிட வேண்டும் என பாமக இளைஞரணித் தலைவரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், " சென்னை வானொலி நிலையத்தின் முதன்மை அலைவரிசை சேவையை நிறுத்த பிரசார்பாரதி அமைப்பு முடிவு செய்திருப்பதாகவும், எந்த நேரமும் அதன் சேவை நிறுத்தப்படக்கூடும் என்று தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை வானொலி நிலையத்தின் இரு அலைவரிசைகள் அண்மையில் மூடப்பட்ட நிலையில், சென்னை வானொலியின் அடையாளமான முதன்மை அலைவரிசையையும் மூட முயல்வது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

Anbumani Ramadoss has urged the propagandist to abandon any plan to shut down not only the Chennai A channel but also any central and ripple radio broadcasts in India.