பத்ரகாளியின் பிள்ளைகளும்.. திரௌபதியின் பிள்ளைகளும்! நாடார் மாநாட்டில் அன்புமணி! கிளம்பும் யூகங்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் நாடார் சுயமரியாதை மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பாமக தலைவர் அன்புமணியின் பேச்சு, தென் மாவட்டங்களிலும், சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு யூகங்களை கிளப்பியிருக்கிறது.

பட்டிவீரன்பட்டி சௌந்திரபாண்டியனின் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னையில் சுயமரியாதை மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

ஆடல், பாடல், வீர விளையாட்டு என களைகட்டிய இந்த விழாவில், சிறந்த நாடார் சங்கங்களுக்கு விருதுகளை வழங்கிய அன்புமணி ராமதாஸ் நாடார் சமுதாயத்தினரை வெகுவாகப் பாராட்டிப் பேசினார். குறிப்பாக உழைப்பால் உயர்ந்தவர்கள் என புகாழாரம் சூட்டினார்.

PMK leader Anbumani Ramadoss speech at the Nadar conference in Chennai has sparked various speculation in the southern districts and on social media.