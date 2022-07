இட ஒதுக்கீட்டுக்காக மட்டுமே அதிமுகவுடன் கூட்டணி! திமுகவால் கூட ஜெயிக்க முடியாது! அன்புமணி ஓபன் டாக்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை :10.5 சதவிகீதம் இட ஒதுக்கீடு பெற ஒரே காரணத்திற்காக மட்டுமே கடந்த ஆண்டு அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தோம் எனவும், தமிழ்நாட்டில் தனியாக எந்த ஒரு கட்சியும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற முடியாதுஎன பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் புதிய தலைவராக பொறுப்பேற்ற அன்புமணி ராமதாஸ் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை பாலவாக்கம், ஈஞ்சம்பாக்கம், நீலாங்கரை, பனையூர் கழக கொடியேற்றனார்.

அதேபோல் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை சோழிங்கநல்லூர், செம்மஞ்சேரி, காரப்பாக்கம், கண்ணகிநகர், பெருங்குடி கல்லுக்குட்டை உள்ளிட்ட பகுதியில் கழக கொடியேற்றி நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் மரக்கன்றுகளை அன்புமணி ராமதாஸ் வழங்கினார்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரத்தை தூண்டியவர்களை தண்டிக்க வேண்டும்.. அன்புமணி ராமதாஸ் கோரிக்கை

English summary

Anbumani Ramadoss, president of the pmk, has said that last year, we formed an alliance with the AIADMK only for the sole reason of getting 10.5 percent seat reservation, and that no single party can compete and win in Tamil Nadu alone.