50,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு போகும் - ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு எப்போது? - அன்புமணி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஏப்ரல் இறுதி வரை நீட்டித்து, அதற்குள் பி.எட் தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி செய்ய வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே அவகாசம் உள்ளது. இந்நிலையில், அதற்கு முன்பாக இளம் கல்வியியல் பட்டப் படிப்புக்கான(பி.எட்) முதலாமாண்டு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக வாய்ப்பு இல்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதனால், பி.எட் பட்டப் படிப்பை நடப்பாண்டில் முடிக்கவிருக்கும் மாணவர்கள் தகுதித்தேர்வை எழுத முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

PMK Youth leader Anbumani Ramadoss has urged Chief Minister MK Stalin to extend the deadline for applying for the Teacher Qualification Examination till the end of April and ensure that the results of the B.Ed examination are announced afterthat.