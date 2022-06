அவங்க ஆதரவு அதிகமா? “அதுக்கும் இருக்கு ஆப்பு”.. பறக்குது லெட்டர்.. ஓ.பி.எஸ்ஸின் அடுத்த அதிரடி மூவ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக மாவட்ட நிர்வாகிகள் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக மாநிலம் முழுவதுமிருந்து வந்த புகார்களை சுட்டிக்காட்டி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுத ஓ.பன்னீர்செல்வம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் கடந்த ஐந்து நாட்களாக மாறி மாறி ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மாவட்ட செயலாளர்கள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் பொதுச் செயலாளர் பதவியைக் கைப்பற்ற எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டு வரும் நிலையில், அதற்கு 'செக்' வைக்க பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

எடப்பாடி பக்கம் அடுத்தடுத்து சாயும் தலைகள்! காலையில் இருந்து ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்! பரபர அதிமுக

English summary

According to the sources, O.Panneerselvam is planning to write a letter to the Election Commission pointing out irregularities in the selection of AIADMK secretaries.