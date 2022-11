வரும் ஆனா.. வராது! விஜய்யின் வாரிசு படத்துக்கு வரிசை கட்டும் வம்புகள்! டென்ஷனான படக்குழு! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வம்சி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் வாரிசு படத்திற்கு விலங்குகள் நல வாரியத்தின் மூலம் யானையை அனுமதியின்றி படப்பிடிப்பில் பயன்படுத்தியதற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதை அடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து படக்குழு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது.

தமிழ் திரை உலகில் எம்ஜிஆர், ரஜினிகாந்த் வரிசையில் வைத்து பார்க்கப்படுபவர் விஜய். இளைய தளபதியாக அறிமுகமாகி தற்போது தளபதி என அவரது ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார்.

ஆரம்பத்தில் உருவ கேலி, தொடர் தோல்விகள் என துவண்டு போயிருந்த விஜய் பூவே உனக்காக படத்திற்கு பிறகு தமிழ் திரை உலகின் முன்னணி நாயகனாக உருவானார். அதில் அவரது தந்தையின் பங்கும் அதிகம்.

The Animal Welfare Board has sent a notice to Vijay starrer Vamsi's Varisu for using an elephant in the shoot without permission. After this, the film crew is actively discussing the next steps.