பதவிக்கு வந்த ஆபத்து போய்டுச்சு.. அப்பாடா.. நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்!

சென்னை : அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தனக்கு எதிரான இரண்டு வழக்குகளில் அடுத்தடுத்து சாதகமான முடிவுகள் வந்திருப்பதால் உற்சாகமடைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் அமைச்சராக இருந்தபோது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது தொடர்பாக சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

இதனால் தனது அமைச்சர் பதவிக்கு இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை என நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டிருக்கிறாராம் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்.

அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி.. சென்னை ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

Chennai High Court has issued an interim injunction against Minister Anitha Radhakrishnan in a case registered under the Unlawful Money Transactions Act. He is said to be buoyed by successive favorable results in two cases against him.