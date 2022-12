ஒரே பேட்டி.. பாஜகவை “கிளீன் போல்ட்” ஆக்கிய ஸ்டாலின்! அண்ணாமலைக்கு வந்துச்சே கோபம் -ட்விட்டரில் சவால்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பாஜக தனித்து போட்டி போட்டால் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றிபெறாது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்து இருந்த நிலையில், திமுக இதுவரை கூட்டணி இல்லாம தனித்து போட்டியிட்டது இல்லை என்றும், இனி வரும் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட தயாரா? எனவும் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

அண்மையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு ஒரு பேட்டியளித்தா. அதில், "சகோதரர் ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை மக்கள் இடையே பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

நாடு முழுக்க இந்த யாத்திரை கவனம் பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் இந்தியாவில் தனது பழைய டிராக்கிற்கு வந்துள்ளது.

While Chief Minister M.K.Stalin had said that if the BJP contests alone in Tamil Nadu, it will not win even a single constituency. Tamil Nadu BJP leader Annamalai has also raised the question, that "DMK has never contested alone without an alliance, and is it ready to contest alone in the upcoming elections?"