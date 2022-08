"திமுக".. தம்பி அண்ணாமலை அதை பற்றி நீங்க பேசாதீங்க! நீங்க மெயின் ஆர்ட்டிஸ்டே கிடையாது.. சீறிய சீமான்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: திமுக - பாஜக கூட்டணி பற்றி பேச பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு என்ன உரிமையும் இல்லை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து மதம் எங்கள் மீது திணிக்கப்பட்டது - சீமான்

சமீப காலமாக பாஜக - திமுக இரண்டு கட்சிகளும் கூட்டணி ரீதியாக நெருங்கி வருவதாக பல்வேறு அரசியல் விவாதங்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து விசிக தலைவர் எம்பி திருமாவளவனின் மணி விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்,

திமுக கூட்டணி கொள்கை கூட்டணி. எங்கள் கொள்கை அறிவாலயத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் ஆட்சியிலும் இருக்கும். நாங்கள் கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.பாஜகவுடன் சிறிய சமரசத்தை கூட நாங்கள் செய்து கொள்ள மாட்டோம், என்று கூறினார்.

இதற்கு பதில் அளித்த அண்ணாமலை, திமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி வைக்காது. பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் தகுதி திமுகவிற்கு இல்லை என்று கூறினார். இந்த நிலையில் அண்ணாமலையின் பேச்சை சீமான் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இலவசம் வேண்டாம் என்று கூற பிரதமர் மோடிக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? சீமான் கடும் தாக்கு!

English summary

Annamalai has no rights to talk about BJP DMK alliance says Seeman Annamalai has no rights to talk about BJP DMK alliance says Seeman . திமுக - பாஜக கூட்டணி பற்றி பேச பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு என்ன உரிமையும் இல்லை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.