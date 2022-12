துபாய் ஓட்டல் “சீக்ரெட்”.. அண்ணாமலை பதில் சொல்வார்! பாஜகவின் புதிய “லீக்”.. குமுறும் காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

சென்னை: துபாய் ஓட்டலில் தான் யாரை சந்தித்தேன் என்பது பற்றி தமிழ்நாடு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையே பதிலளிப்பார் என அக்கட்சியிலிருந்து 6 மாதங்கள் நீக்கப்பட்ட காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்து உள்ளார்.

இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டு இருக்கும் காயத்ரி ரகுராம், "முதலில் நான் சென்னை சோமர்செட் ஓட்டலில் சந்தித்ததாக தவறான முறையில் சொல்லி எண்ணை குறிவைத்து விமர்சித்தார்கள்.

தற்போது நான் துபாய் ஓட்டலில் யாரை சந்தித்தேன் என்று கேட்கிறார்கள். இதற்கு அண்ணாமலை பதிலளிப்பார். நான் அமைதியாக இருக்கப்போகிறேன்.

Gayathri Raghuram tweeted that, "First they targeted me with Sabareesan in Somerset hotel, Chennai (In an ill manner). Now People are asking me - whom did I meet in Dubai hotel? Annamalai JI will answer it."