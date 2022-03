“முதல்வரின் முகவரி” மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் அறிவிப்பு.. முழு விருது பட்டியல்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அலுவலர்கள் மாநாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், "முதல்வரின் முகவரி" உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பணி செய்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றது.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அலுவலர்கள் மாநாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று முன் தினம் கூடியது. மூன்றாவது நாளாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மாநாடு நடைபெற்று வருகிறது.

தொழிலும் முக்கியம்! சுற்றுச்சூழலும் முக்கியம்! 3-ம் நாள் கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் CM ஸ்டாலின் பேச்சு!

இந்நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் மாவட்டங்களில் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாக பணி செய்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட துறைகளின் சார்பாக கீழ்க்கண்ட விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றது என தமிழக அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

As the Conference of District collectors, Police and Forest Officers is being chaired by Chief Stalin, the awards are presented to district governors who have excelled in a variety of fields, including the "Address of the Chief minister".