ஹலோ.. சிலை கிடைக்குமா? பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்ட போலீஸ்! வலையில் சிக்கிய சுரேந்திரா! இத்தனை சிலைகளா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை திருவான்மியூர் அருகே பழங்கால சிலைகளை விற்க முயன்ற சுரேந்திரா என்ற தரகரை வசதியான நபர்களைப் போல் அணுகிய சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார், நடராஜர், அம்மன், புத்தர், விநாயகர் உள்ளிட்ட 15 சிலைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

புராதனமான கோயில்களில் இருந்து சிலைகள் கடத்தப்பட்டு வெளி மாநாடுகளுக்கு ரகசியமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸார் மாநிலம் முழுவதும் தங்களுடைய சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

அதன்படி தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் சிலை கடத்தல் பிரிவு போலீஸார் தங்களுக்குக் கிடைக்கும் ரகசிய தகவல்களை அடிப்படையாக வைத்து, கண்காணித்து தொடர்ந்து கடத்தல் சிலைகளை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.

ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆட்சி இல்ல “மோடிக்கு சிம்மசொப்பனம்”! அதிமுகவுக்கு கொள்கையே கிடையாது- விளாசிய உதயநிதி!

English summary

The Anti-Idol Smuggling Unit police have seized 15 idols including Nataraja, Amman, Buddha, Vinayagar after approaching a broker named Surendra, who was trying to sell ancient idols near Thiruvanmiyur, as a wealthy person.