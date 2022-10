"புள்ளி" வெச்ச ஸ்டாலின்.. கோலம் போட்ட திருமாவளவன்.. இவ்வளவு இருக்கா.. கையை பிசையும் பாஜக.. என்னாச்சு

Chennai

சென்னை: திமுக - விசிகவுக்குள் தேவையில்லாமல் சிண்டுமுடியும் வேலையில் பாஜகவில் சிலர் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. இது பல்வேறு விவாதங்களையும் எழுப்பி வருகிறது.

நாடு முழுவதும் பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்புக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு இருக்கும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் 50 இடங்களில் ஊர்வலம் நடத்த வேண்டும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் அனுமதி கேட்டது.

ஆர்எஸ்எஸ் என்பது தடை செய்யப்படாத ஒரு இயக்கம் என்பதால், அனுமதி கேட்டால் தருவது அரசின் கடமையும்கூட...

