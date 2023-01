"பூனைக்கு மணி".. வண்டிய சைஸா திருப்பும் பாமக.. கிட்ட கிட்ட அங்கே நெருங்கி போகுதே.. அப்ப திருமாவளவன்?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பாமக யாருடன் கூட்டணி வைக்க போகிறது? என்பது மிகப்பெரிய சஸ்பென்ஸாகவே நீடித்து கொண்டிருக்கிறது.. இப்பேர்பட்ட சூழலில் சில தகவல்கள் அதுபற்றி கசிந்து வருகின்றன.

கடந்த சில தினங்களாகவே, திமுக கூட்டணியில் பாமகவின் பெயரும் அடிபட்டு வருகிறது.. பாமகவை பொறுத்தவரை, திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க நிறைய ஆர்வம் காட்டுவதாகவே தெரிகிறது...

அதேபோல, திமுகவும் இதுவரை பாமகவுடன் கூட்டணி வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை.. 4 சதவீதம் வாக்கு வங்கியை ஸ்ட்ராங்காகவே பாமக இப்போதும் வைத்துள்ளது.. வேல்முருகன் உட்பட பலர் துணையாக இருந்தாலும், பாமகவை தங்கள் பக்கம் வைத்துக்கொள்ளவே திமுகவும் விரும்பும் என்றே தெரிகிறது..

அடுத்தடுத்து 'மறைமுக’ அட்டாக்.. கோபத்தில் திருமா? சைஸா என்ட்ரி கொடுக்கும் பாமக.. ரூட் மாறுதே! ஆஹா!

English summary

Are the 2 parties going to form an alliance and Is PMK getting closer to DMK