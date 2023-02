"வெள்ளை கொடி" தம்பிதுரை?.. அவசரமாக பிரதமரை சந்திக்க காரணம் அது தானா? மொத்தம் 10 நிமிஷம்.. பரபர யூகம்

தம்பிதுரை, பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசயது ஏன் என்று சில யூகங்கள் வட்டமடிக்கின்றன

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளருமான, அதிமுகவின் மூத்த தலைவரும், எம்பியுமான தம்பிதுரை, பிரதமர் மோடியை இன்று சந்தித்து பேசியுள்ளார்.. இந்த சந்திப்பு குறித்து சில யூகங்கள் கசிந்து வருகின்றன.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இடைதேர்தல் அறிவிப்பு திடீரென வெளியாகிவிடவும், பேசாமல் தொகுதியை தமாகாவுக்கு ஒதுக்கி விடலாம் என்று பாஜக மேலிடம் எடப்பாடியிடம் சொன்னதாம்..

இரட்டை இலை கிடைக்காவிட்டால், பாஜகவின் தாமரை சின்னத்தில் யுவராஜா போட்டியிடட்டும் என்றும் பாஜக தரப்பு சொல்லியுள்ளது.. ஆனால், இதற்கு எடப்பாடி ஒப்புக்கொள்ளவில்லையாம்.

Are these 2 reasons for Modi to meet Thambidurai and what will Edappadi Palanisamy decide about the alliance