கேட்டுச்சா.. 2 பேரும் ஒன்னா சேரபோறாங்களாம்.. நாளும் குறிச்சாச்சு.. தி.நகர் வீட்டில் ஒரே பரபரப்பு போல

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பல நாள் காத்திருந்த சம்பவம் அதிமுகவில் நடக்க போகிறதாம்.. பிரிந்தவர்கள் ஒன்று சேர போகிறார்களாம்.. அதற்கான நாளும் குறிக்கப்பட்டுவிட்டதாக தெரிகிறது.. இது தொண்டர்களை குஷிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது.. என்னவாம்?

அதிமுகவில் பஞ்சாயத்து இன்னும் முடியவில்லை.. எப்படியும் எம்பி தேர்தல் வரை இந்த ஒற்றை தலைமை விவகாரம் ஓடும் என்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

கூட்டணியில் உள்ள பாஜகவும் நேரடியாக தலையிட்டு இவர்களை சமாதானப்படுத்தவில்லை.. ஆனால், மறைமுக அழுத்தங்களை தர துவங்கி உள்ளது.

கிண்டல் பண்ணுவாங்கம்மா.. 'அவங்களே கப்சிப்.. இப்போ வேணாம்’.. சசிகலா திட்டத்தை 'புஸ்’ ஆக்கிய ஸ்டாலின்!

English summary

Are VK Sasikala and OPS willing to meet and When will the meeting take place