நிஜ “பூமர் அங்கிள்” அஜீமா? விக்ரமனா? பிக்பாஸ் வீட்டில் மட்டுமில்ல.. வெளியிலும் அக்கப்“போர்”

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி 75 நாட்களை கடந்து சென்றுவிட்ட நிலையில், அதில் பங்கேற்று உள்ள போட்டியாளர்களில் விக்ரமன், அஜீம் ஆகியோருக்கும் இடையேயான மோதல்கள் தொடர்ந்து விவாதப்பொருளாகி வரும் நிலையில், இருதரப்பு ஆதரவாளர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் பூமர் அங்கிள் என்ற விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகிறார்கள். இதில் பூமர் அங்கிள் என்பதை அலசுவோம்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதிகட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில், போட்டியாளர்களில் ஒருவரான விக்ரமன் தொடர்ந்து கருத்துக்களை கூறி வருவதை காரணமாக வைத்து அஜீமின் ரசிகர்கள் அவரை பூமர் அங்கிள் விக்ரமன் என கடந்த சில வாரங்களாக ஹேஷ்டேக்குகள டிரெண்ட் செய்தனர்.

அஜீம் ரசிகர்கள் இவ்வாறு கூறினாலும், பிக்பாஸ் வீட்டில் அஜீமையே போட்டியாளர்கள் பூமர் என்று புரிந்து வைத்து உள்ளனர். கடந்த வாரம் பூமர் அங்கிள் அஜீம் என்று அவரது நண்பர் மணிகண்டனே சுவற்றில் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆமா.. பூமர் அங்கிள்னா என்ன? “பேமி பூமர்” பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கீங்களா -இதற்கு இப்படி ஒரு வரலாறா

As the Bigg Boss show aired on Vijay TV has passed 75 days, the conflicts between the contestants Vikraman and Azeem continue to be a topic of discussion, the supporters of both sides are criticizing each other as Boomer Uncle. Let's analyze who is boomer uncle in this.