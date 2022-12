விடமாட்டோம்.. 3 நாள் களமிறங்கும் அதிமுக.. திமுகவுக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி பெரிய மூவ்..அதிரடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்யும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசுக்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி வியூகம் வகுத்துள்ளார். அதன்படி டிசம்பர் 9, 13, 14 ஆகிய 3 நாட்கள் தமிழகம் முழுவதும் அதிமுகவினர் வீதிகளில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய உள்ளனர்.

அதிமுக உள்கட்சி பூசலால் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒரு அணியாகவும், ஓ பன்னீர் செல்வம் இன்னொரு அணியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். எதிர்க்கட்சி தலைவராக உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராகவும் உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். மின்கட்டண உயர்வு, பால் விலை உயர்வை கண்டித்தும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவுறுத்தலில் அதிமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.

Edappadi Palanisamy has devised a strategy against the ruling DMK government led by Chief Minister Stalin in Tamil Nadu. Accordingly, AIADMK members are going to protest on the streets of Tamil Nadu for 3 days on December 9, 13 and 14.