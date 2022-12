சட்டம் ஒழுங்கு கெடும் உஷார்.. புயலாய் கிளம்பிய ஓபிஎஸ் டீம்.. டெல்லிக்கு பறந்த ‘பரபர’ கடிதம்!

Chennai

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்று குறிப்பிட்டு மத்திய சட்ட ஆணையம் கடிதம் அனுப்பி இருப்பதால், தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே அந்த கடிதத்தை திரும்ப பெற வேண்டும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு கடிதத்தை அனுப்ப வேண்டும் என ஓபிஎஸ் அணி, சட்ட ஆணைய தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்தக் கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளார்.

ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தொடர்பான கருத்துகளைக் கேட்டு எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எனக் குறிப்பிட்டு மத்திய சட்ட ஆணையம் கடிதம் எழுதி இருந்தது. இதன் காரணமாக, மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கிகரித்துள்ளதாக ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கூறி வந்தனர்.

இந்நிலையில், இதனை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சட்ட ஆணைய தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால் இந்தக் கடிதத்தை திரும்பப் பெறவேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி.

