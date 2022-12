கவனமெல்லாம் அதில்தான்.. மக்களை மறந்துட்டீங்களே.. முதல்வரை சீண்டிய அண்ணாமலை! பிடிஆர் மீதும் அட்டாக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தனது மகனுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வந்ததால் மக்களை மறந்து விட்டார் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், மக்களை நீண்ட நாட்களுக்கு ஏமாற்றமுடியாது என்பதை திமுக உணரவேண்டும், நீங்கள் உணரவில்லை என்றால் கடந்த காலத்தில் மக்கள் தங்களுக்கு உணர்த்தியதை போல் மீண்டும் உணர்த்துவார்கள் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல், உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த செலவு செய்யாமல், அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஊதிய உயர்வும் நிலுவை பாக்கியும் வழங்காமல் ஆண்டின் இறுதியில் நிதி பற்றாக்குறையை குறைத்து விட்டோம் என்று பொய்யான பிம்பத்தை திமுக அரசு கட்டமைப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, திமுக அரசு மீதும், அமைச்சர்கள் மீதும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வருகிறார். அண்ணாமலையின் விமர்சனங்களுக்கு திமுக அமைச்சர்களும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை எனச் சாடியுள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin has forgotten the people because he was only focusing on giving his son a ministerial post, DMK should realize that people cannot be deceived for long : criticized TN BJP President Annamalai.