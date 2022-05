பாஜக நிர்வாகி கொலை! மாமா வீட்டில் ட்ரஸ் சேஞ்ச்! தண்ணீர் குடித்து சவகாசமாய் எஸ்கேப்பான கொலையாளிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் பாஜக பிரமுகரான பாலசந்தர் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், முன்விரோதம் காரணமாக அவர் கொலை செய்யப்பட்டதும், கொலையாளிகள் உறவினரின் வீட்டுக்கு சென்று ரத்தக்கறை படிந்த ஆடைகளை மாற்றிக்கொண்டு , தண்ணீர் குடித்துவிட்டு தப்பிச் சென்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டை முக்கியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன் மகன் பாலச்சந்தர். இவர் சென்னை மாவட்ட பாஜக எஸ்சி அணி( பட்டியல் பிரிவு அணி) தலைவராக இருந்தார்.

முன்விரோதம் காரணமாக தனக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதால் கீழ்பாக்கத்தில் தனது டாக்டர் மனைவியுடன் ஒரு பிள்ளையுடன் வசித்து வந்தார். இவர் சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் பெற்றோர் வசிக்கும் தெருவுக்கு அடிக்கடி வந்து செல்வார்.

